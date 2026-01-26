Katiuzia Rios - Divulgação / RedeTV!

Katiuzia Rios Divulgação / RedeTV!

Publicado 26/01/2026 13:25 | Atualizado 26/01/2026 13:26

Rio - A RedeTV! definiu quem ficará à frente do Brasil do Povo após a saída de José Luiz Datena. A emissora anunciou, nesta segunda-feira (26), que a jornalista Katiuzia Rios assume o comando do programa a partir de 2 de fevereiro. Datena deixa o canal para integrar a EBC no mesmo mês.

Em comunicado oficial, a emissora destacou a trajetória do apresentador durante sua passagem pela casa e confirmou a sucessão no telejornal.

“A RedeTV! informa que a jornalista Katiuzia Rios assumirá a apresentação do programa ‘Brasil do Povo’ a partir de 2 de fevereiro, sucedendo a José Luiz Datena, que encerra um ciclo de extrema importância e respeito mútuo junto à emissora. Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, Datena consolidou sua passagem pela RedeTV! com credibilidade, altivez e compromisso com o público. A emissora agradece a parceria e reafirma que as portas permanecem abertas para futuras colaborações, ao passo que deseja as boas-vindas a Katiuzia nesta nova etapa profissional.”

Katiuzia Rios chegou à RedeTV! em 2025 para apresentar o Nordeste do Povo, noticiário regional produzido em Fortaleza, no Ceará. Agora, a jornalista passa a comandar a atração nacional diretamente dos estúdios da emissora em São Paulo, mantendo a linha editorial voltada a temas que impactam o dia a dia da população.

Ao comentar a mudança, Katiuzia falou sobre o desafio e a responsabilidade do novo posto. “Minha decisão de aceitar o convite da RedeTV! vai além de uma mudança radical de vida. É a missão de levar informação de qualidade em tempo real, análise dos fatos mediante seus inúmeros vieses, prestação de serviço, além de doses de leveza, irreverência e alegria para milhões de brasileiros. Vamos dar boas gargalhadas juntos, diante do desafio de estabelecer um diálogo franco com o telespectador e o internauta. Para uma nordestina arretada que nem eu, esse ato de coragem se torna pressuposto para a realização de um sonho!”, afirmou.

Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Katiuzia Rios soma mais de 25 anos de carreira no jornalismo e reúne passagens por importantes veículos de comunicação do estado. Com forte atuação comunitária e uma comunicação reconhecida como inclusiva, a jornalista foi eleita a melhor apresentadora de TV do Ceará em 2024 e conquistou o título novamente em 2025, pelo trabalho à frente do Nordeste do Povo.