Antonio Fagundes durante entrevista ao 'Fantástico'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/01/2026 09:18

Rio - Antonio Fagundes, de 76 anos, confirmou sua volta às novelas em "Quem Ama Cuida", que substituirá "Três Graças", na faixa das 21h, da TV Globo, em entrevista ao "Fantástico", exibida neste domingo (25). O ator estava afastado dos folhetins desde "Bom Sucesso" (2019).

"Faço uma pequena participação, fico 10 ou 12 capítulos. Não posso dar muito spoiler, mas está sendo muito gostoso para mim, depois desses anos todos, voltar a fazer alguma coisa na Globo", disse o ator. A novela é escrita por Walcyr Carrasco e tem previsão de estreia para maio de 2026.

Com 60 anos de carreira e trabalhos marcantes na televisão, cinema e teatro, o ator analisou: "Eu não trabalhei nenhum dia desses 60 anos, foi sempre um prazer muito grande".

Ao falar sobre o teatro, Fagundes opinou: "O teatro é a pátria do ator. É lá que o ator erra e ousa, é um salto triplo mortal sem rede, e essa que é a maravilha!". Ele ainda revelou que sua fama por decorar textos funciona só para a televisão. "No teatro, eu fico até o dia da estreia com o texto na mão. Vira e mexe tenho que ir lá consultar. Na televisão, você grava aquela cena e depois nunca mais você volta a ela".

Na entrevista, o ator também destacou seu gosto por livros. "Já gostava de ler desde os 7, 8 anos. Gosto de livro bom. Se tiver uma bula boa, eu gosto", disse ele, que usa as redes sociais, todo domingo, para falar sobre literatura. "Eu comecei a prestar mais atenção na poesia e me encantei por esse universo de tal forma, que eu comecei a ler para as pessoas", destacou Antonio.

Apesar de gostar de escrever, o artista diz que "não tem tempo para isso". "A minha vida é um pouquinho corrida. Agora estou produzindo cinema também. Para eu escrever eu precisaria ter um ano sabático". Outro assunto abordado foi a coleção do artista de meias divertidas, patinhos e caveirinhas. "As caveirinhas são uma lembrança de humildade, a gente sabe onde é que vai parar e todo mundo cavar".