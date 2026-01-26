Bruno Fagundes reflete sobre a pressão na carreira artística - Divulgação/RedeTV!

Publicado 26/01/2026 19:05

Rio - Bruno Fagundes é o entrevistado de Ronnie Von no "Companhia Certa" desta segunda-feira (26) na RedeTV!. Filho de Antônio Fagundes e Mara Carvalho, o ator fala com franqueza sobre a relação com o legado dos pais na televisão.

"Na minha família, na minha educação, meu pai nunca impôs nada, nunca me colocou em lugar nenhum. Esse imaginário de 'nepo baby' que as pessoas falam eu nunca vivi. Meu pai desde cedo falou: 'Vai fazer o seu caminho, não espere ser chamado'. E que bom que ouvi esse conselho de ir atrás do que acredito, porque consigo gerar para mim mesmo as oportunidades", destaca.

Ainda assim, o artista que carrega no currículo atuações em novelas e séries reconhece a cobrança constante por excelência no mercado. "Sempre tive que provar meu espaço e provar em dobro, porque não tenho espaço para o erro. Se eu não for excelente no que faço, serei apenas o filho do Fagundes", afirma Bruno.