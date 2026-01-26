Ator Márcio Vito - Marcelo Correa / Divulgação

Ator Márcio VitoMarcelo Correa / Divulgação

Publicado 26/01/2026 05:00

Rio - Márcio Vito prepara seu retorno à novela "Três Graças", da TV Globo, após marcar o público em uma sequência decisiva exibida no início deste ano. Intérprete do pescador responsável por salvar Rogério (Eduardo Moscovis) da explosão da lancha, arquitetada por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) para matar o empresário, o ator volta à trama com papel estratégico nas próximas reviravoltas do folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.



fotogaleria

"Tem esse espaço, e ele volta. A novela está desenvolvendo bem as relações dos personagens nas tramas. Acredito que o capítulo do flashback foi muito especial não só por explicar o passado, mas também por apontar uma lança firme para o futuro da história", afirma o artista.



Segundo Márcio, o resgate de Rogério funciona como ponto de partida para acontecimentos que começam a se desenhar na trama. "Rogério 'profetizou' coisas que, depois de sua volta, estão acontecendo. O pescador já lançou seu anzol e ainda vai fisgar muito peixe grande", antecipa ele, que lembra:"A amizade (deles) começa com a recuperação e o acolhimento em uma estrutura simples, mas agora sabemos que Rogério tinha acessos. Houve uma via de mão dupla: o pescador ajudou no início, mas também foi treinado por ele".



Para o ator, o vínculo entre os personagens nunca foi rompido. "Eles não perderam contato. É uma ausência estratégica. Acredito que o pescador já está em missão e talvez muitas coisas que estejam acontecendo com Ferette já sejam parte da ação dele dentro dos planos do Rogério, sem que o público saiba ainda", dispara.

O convite para integrar "Três Graças" chegou em um momento significativo para Márcio. "Começou como uma sondagem, e me interessei de imediato. Foi uma conversa que aconteceu pouco depois da minha premiação como melhor ator no Festival do Rio pelo filme 'Eu Não Te Ouço', dirigido por Caco Ciocler", conta. Voltar ao horário nobre tem peso especial para ele. "Estar perto de profissionais que conheço e admiro há anos é um desafio que honro oferecendo o melhor da minha escuta e presença em cada cena".

O ator recorda que as gravações do resgate de Rogério foram feitas em um único dia e ficaram marcadas por situações inusitadas no set. "Toda a sequência parecia perfeita. Teve arco-íris, dois golfinhos do lado do Eduardo enquanto eu avistava o corpo boiando, teve chuva sobre a lancha na saída do resgate. Foi daqueles momentos em que realmente uma mágica acontece", diz.

Essa, inclusive, foi a primeira parceria profissional entre ele e Moscovis. "Ano passado a gente trocou ideia sobre a vontade de trabalhar junto e que bom que já está acontecendo", celebra.



No elenco de 'Guerreiros do Sol'

Márcio Vito integrou o elenco de "Guerreiros do Sol", do Globoplay, e com previsão de estreia para abril na TV Globo. Na novela, livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, o artista deu vida a Natanael, um policial que atua como braço direito de Arduíno (Irandhir Santos).

"Vendo 'Guerreiros do Sol' pronto, deu vontade de ter crescido ainda mais ali. Sempre pode ser melhor, né? Por isso a gente continua fazendo e vendo", analisa. "Aprendi algo que vou levar pra vida toda: numa novela, cabe ser tudo. Vale mais mergulhar sem proteção no que cada cena pede, do que tentar sustentar uma coerência rígida", complementa.



Cinema e teatro

Márcio também participou das filmagens de "Ainda assim, criamos", novo longa de Júlia Murat, no qual atua e também assina o roteiro. Apesar do reconhecimento artístico na televisão e no cinema, o teatro segue como base da carreira do artista. "Se não tenho esse espaço para me nutrir, chego menos rico no cinema e na televisão. O palco é para mim uma base sólida de estudo e reinvenção", declara.

E, neste ano, a agenda profissional do ator está cheia. "Volto ao teatro com Sermão de Santo Antônio aos Peixes e ainda este ano devo filmar Dois Contra o Mundo, de Domingos Oliveira. A peça 'Claustrofobia' segue para seu terceiro ano fora do Rio", cita. Ele também prepara o lançamento de "Eu Não Te Ouço", dirigido por Caco Ciocler.

"E a notícia especialíssima é a reestreia da peça 'A Sobrancelha é o Bigode do Olho', celebrando os 100 anos do jornal A Manhã, um semanário editado pelo jornalista de humor Apparício Torelly, mais conhecido como o Barão de Itararé. Vai ser um prazer trazer de volta essa figura icônica aos palcos", vibra.



Mesmo após décadas de carreira e prêmios importantes, o frio na barriga segue presente a cada novo convite. "Para cada trabalho existe uma dose considerável de expectativa e medo, e medo é bom, nos faz nos preparar melhor", reflete. "Sou devoto do acaso e fico atento às coincidências entre vida e arte. Não quero parecer supersticioso, mas mistério sempre há de pintar por aí", conclui.