Gardênia Cavalcanti - Divulgação

Publicado 23/01/2026 13:00

Rio - Pelo segundo ano consecutivo, Gardênia Cavalcanti é a apresentadora do "Band Verão", um dos principais projetos musicais da Band, que estreia logo mais, com exibição todas as sextas-feiras, às 23h, em rede nacional. Nesta edição, o programa será transmitido diretamente de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, cenário que reforça o clima vibrante da estação mais aguardada do ano.

O Band Verão 2026 reúne um elenco de grandes atrações da música brasileira. Estão confirmados Gusttavo Lima, Ana Castela, Natanzinho Lima, Belo, Simone Mendes, Lauana Prado, Ferrugem, Dennis DJ e Luan Santana.



À frente da atração, Gardênia Cavalcanti recebe os convidados com entrevistas exclusivas. Natural do sertão de Alagoas, ela se tornou um dos principais nomes da Band Rio, onde comanda há sete anos o "Vem Com a Gente”, exibido ao vivo, diariamente.



Gardênia também se destaca no Carnaval como musa da Grande Rio e colunista do Jornal O DIA. Sua história de vida, marcada pela superação e pela valorização das raízes nordestinas, será tema da escola de samba Tradição, com o título “A Menina do Sertão que Virou Estrela de TV”. Em paralelo à TV, ela lança, no mês de março, seu primeiro livro.

