Bianka Carvalho tem reportagem ’invadida’ por cachorro caramelo - Reprodução / X

Bianka Carvalho tem reportagem ’invadida’ por cachorro carameloReprodução / X

Publicado 22/01/2026 10:47

Rio - O telejornal "Hora 1", da TV Globo, terminou com uma dose de fofura, na manhã desta quinta-feira (22). A repórter Bianka Carvalho foi "escolhida" por um cachorro caramelo durante uma reportagem ao vivo pelas ruas de Recife.

fotogaleria

Bianka falava sobre as expectativas para o filme "O Agente Secreto" no Oscar e como as locações em Recife têm atraído turistas, quando percebeu a presença do animal. Ao tentar fazer uma ponte entre a notícia e o pet, mencionando que o longa tem um gato premiado, a jornalista foi surpreendida pelo cachorro, que pulou nela pedindo atenção."Oi, meu amor. Coisa linda", derreteu-se a jornalista, fazendo uma pausa no roteiro para retribuir o carinho. "Podia ser um caramelo [no filme]. A gente está torcendo", brincou ela enquanto continuava o afago.De volta ao estúdio, o âncora Tiago Scheuer, que assumiu o comando do matinal em outubro do ano passado, não poupou elogios à colega. "Esse aí vai ganhar o 'caramelo de ouro'. Os animais se aproximam de quem é bom, e você é maravilhosa", afirmou Scheuer, destacando a energia positiva de Bianka, que está na emissora desde 2000 e é famosa por momentos virais, como quando imitou o cantor João Gomes.A cena rapidamente ganhou as redes sociais, com internautas celebrando a sensibilidade da repórter. No X (antigo Twitter), o "caramelo de Recife" já é considerado o grande vencedor da manhã, provando que, no jornalismo ao vivo, o inesperado costuma ser a melhor parte da notícia.