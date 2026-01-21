Carolina Dieckmmann durante o 'Encontro' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/01/2026 11:27

Rio - Carolina Dieckmmann participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta quarta-feira (21), e comentou a eliminação de Aline Campos do "BBB 26". A atriz admitiu que ficou "chateada" com o resultado após a apresentadora apontar os embates entre a dançarina e Ana Paula no jogo.

"Pena que não vai ter mais essa treta entre Ana Paula e Aline, era uma treta boa, de entretenimento", disse Patrícia. "Tinha uma coisa quente, mas você não ficava com medo de elas se baterem, era mais entretenimento. Estou chateada que a Aline saiu, porque agora não vai ter mais essa treta", afirmou Carolina.

A atriz ainda questionou Bia do Brás como o resultado do paredão impacta dentro da casa. "É uma noite de respostas, claro que é um termômetro sutil", respondeu a ex-BBB, que citou o comportamento de Sol Vega - que ficou aos prantos - com a saída de Aline. "O que você pensa? Meu jogo está errado, eu estou do lado errado. Minha grande aliada saiu".

Patrícia, então, questionou: "E o que faz em uma hora dessa? Muda de lado?". Carolina reagiu: "Não dá né, porque o outro não vai querer. É complicado isso, nunca tinha pensado". A artista ainda comentou se participaria do reality global. "Não tenho condições de entrar, eu sairia no primeiro paredão".

Dieckmmann comentou que gosta de assistir ao programa. "Eu gosto muito de acompanhar pelas redes sociais, realmente paro para ver. Não gosto de negócio de torcer... É muito cedo para já ter uma torcida. O jogo exige caráter, não boto minha mão no fogo por ninguém".