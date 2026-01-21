Carolina Dieckmmann durante o 'Encontro'Reprodução de vídeo / TV Globo
Carolina Dieckmmann comenta eliminação Aline Campos do 'BBB 26': 'Chateada'
No 'Encontro', atriz, ainda, revela se participaria do reality show
Julianne Trevisol é a campeã do 'Masterchef Celebridades'
Atriz levou a melhor na final contra Valesca Popozuda
Diogo Nogueira une gastronomia e música em nova temporada de programa no GNT: 'Me diverti'
Cantor recebe em sua casa convidados como Marcelo D2, Mart'nália, Zeca Pagodinho e Xamã; atração estreia nesta quarta-feira (21)
Reencontro de Belo e Viviane Araújo em 'Três Graças' repercute na web
Ex-casal interpreta Misael e Consuelo na trama da TV Globo
Grazi Massafera surge com cobra no pescoço e em cena de sexo no trailer de 'Dona Beja'
Folhetim estreia no dia 2 de fevereiro na HBO Max
'Três Graças': Cena de sexo entre os personagens de Grazi e Marcos Palmeira movimenta as redes
Sequência 'quente' marcou capítulo desta segunda-feira (19)