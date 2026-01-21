Diogo Nogueira comanda segunda temporada do ’Diogo na Cozinha’, no GNT - Luiza Barreto / GNT

Publicado 21/01/2026 05:00

Rio - Nada como receber os amigos em casa, com direito a boa comida e música! É nesse clima que a segunda temporada de "Diogo na Cozinha" estreia nesta quarta-feira (21), no GNT, a partir das 22h. O apresentador Diogo Nogueira abre as portas de sua residência no Rio para recepcionar algumas celebridades e bater um papo sobre carreira e intimidade. Ele também preparará receitas deliciosas, cheias de afeto, e cantará alguns sucessos.

"O público vai se divertir muito. Eu me diverti muito. Foi muito gostoso poder fazer essa segunda temporada. E espero que as pessoas se identifiquem com o que eu sou, com o que cada artista que tá ali é, porque foi tudo muito puro e muito verdadeiro", torce Diogo.

No primeiro programa, o sambista recebe Marcelo D2 e Mart'nália em sua cozinha. Famosos como Xande de Pilares, Toni Garrido, Os Garotin, Alcione, Ângela Nogueira, Xamã, Marvvila, Leci Brandão, BK, Lucy Alves, Larissa Cruz, Zeca Pagodinho, Sereno e Sombrinha do Fundo de Quintal, Teresa Cristina, Pretinho da Serrinha, Marina Sena, Vitor Kley, Luedji Luna, Gabi Melim, Dilsinho e Arlindinho também passarão pela atração, que terá, ao todo, 12 episódios.

"Eu recebo as pessoas como eu recebo a minha família, independente se eu conheço ou se eu não conheço. É a forma com que eu aprendi, e isso desde pequeno, como o meu pai fazia em casa, como a minha família fez em casa, com a minha mãe, com todos os meus familiares. A gente gosta de agregar, conhecer pessoas e fazer amizades. Então, essa foi uma excelente oportunidade para conhecer novos artistas, conhecer pessoas que, na verdade, a gente convive e se encontra pela estrada, mas não em um momento como esse de estar ali fazendo uma comida, fazendo um evento que está relacionado à afetividade", analisa o cantor.

Ele, ainda, diz como lida com as particularidades de cada artista, em especial os mais reservados. "Acho que é estar atento o tempo inteiro, ouvir os convidados. Apesar de alguns serem um pouco mais tímidos, é tentar arrancar a pureza e a verdade de cada um, assim como estou ali me doando, me dando. Então, tento fazer o caminho mais cuidadoso possível para que o convidado realmente se sinta em casa".

Solteiro desde o término do relacionamento com Paolla Oliveira, no fim do ano passado, Diogo expõe os aprendizados no comando da atração, com direção de Gabriel Mellin e roteiro de Gabriel Mellin e Pedro Bueno. "Gosto de ser o mais sincero, o mais puro e o mais verdadeiro possível para que eu consiga ter uma recíproca em relação ao convidado, para que a gente possa ter uma conversa sincera e franca. Eu acho que é isso que faz a diferença", conclui.



