Arminda invade casa de Gerluce procurando por Raul Globo/ Beatriz Damy

Publicado 19/01/2026 19:18

Rio - A incursão de Arminda (Grazi Massafera) pela Chacrinha vai ser movimentada no capítulo desta segunda-feira (19). A vilã entra na comunidade atrás de Raul (Paulo Mendes) e, ao vê-lo indo em direção à casa de Gerluce (Sophie Charlotte), não pensa duas vezes antes de bater na porta.

Assim que consegue entrar, ela pergunta o que o filho está fazendo ali e logo conclui que Raul é o pai do bebê de Joélly (Alana Cabral). Arminda despreza a casa humilde, acusa as mulheres de interesseiras e afirma que a gravidez é um golpe para arrancar dinheiro da família. Gerluce e Lígia (Dira Paes) reagem defendendo sua dignidade e atacando a vida vazia e amarga da amante de Ferette (Murilo Benício).

Raul se posiciona contra a mãe, declara que prefere viver ali com a namorada e o bebê e afirma que não voltará para a mansão. A tensão cresce ainda mais quando Arminda insulta Joélly, deseja mal ao neto, levando Raul a ameaçar reagir violentamente se algo acontecer à criança. Lígia pede que Arminda vá embora, e apesar de sair, ela promete continuar a discussão no dia seguinte.

Sozinha, a vilã acaba indo parar no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira). Assustada com o perigo que ronda a comunidade e a chuva que começa a cair, Arminda resolve entrar no local, deixando o pai de Gerluce apavorado ao reconhecê-la. Ele estranha ver a madame na Chacrinha àquela hora, e ela inventa uma história para justificar sua presença.

Durante a conversa, Arminda começa a desconfiar dele ao sentir seu cheiro de perto e pergunta, intrigada, se já se viram antes, deixando Joaquim desconfortável e receoso de ser reconhecido. Seguindo seus instintos, a mãe de Raul parte para cima dele, que deixa sua natureza falar mais alto, arrastando Arminda para dentro do ferro-velho, aos beijos.