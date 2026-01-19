Arminda invade casa de Gerluce procurando por Raul Globo/ Beatriz Damy
"Três Graças": Arminda invade casa de Gerluce e descobre que será avó
Vilã acusa Joélly de engravidar para dar golpe na família de Raul
Sonia Abrão critica produção do 'BBB 26' por caso de importunação sexual
Apresentadora afirmou que Pedro deveria ser expulso por tentar beijar outra participante
'Não terei o desprazer de entrevistar o Pedro', diz Ana Maria Braga no 'Mais Você'
Apresentadora repudia comportamento do vendedor ambulante, acusado de importunação sexual, no 'BB 26'
Stepan Nercessian encara conflito familiar e busca por perdão em 'Coração Acelerado'
Ator detalha convite para o folhetim, traumas do personagem Eliomar e contato com o gênero sertanejo
Alana Cabral, de 'Três Graças', lembra vivência na periferia e celebra carinho do público: 'Me emociona'
Atriz de 18 anos fala sobre os novos rumos de Joelly na trama e revela planos para este ano
Marcelo Serrado surge caracterizado como Crô para retorno do personagem em 'Três Graças'
Crodoaldo Valério chega no fim do mês na trama
