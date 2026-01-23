’Êta Mundo Melhor!’: Estela revela que é mãe de AnabelaDivulgação

Rio - Um dos maiores segredos da novela "Êta Mundo Melhor!", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo, virá à tona em cenas previstas para os próximos capítulos. No folhetim de Walcyr Carrasco, Estela (Larissa Manoela) vai contar para Anabela (Isabelly Carvalho) que não é sua irmã, mas sim sua mãe biológica.
A revelação vai chocar a menina, que reagirá com tristeza e revolta ao descobrir que viveu toda a vida acreditando em outra história. A enfermeira tentará explicar que escondeu a maternidade para protegê-la do preconceito, já que engravidou muito jovem e solteira, e que a decisão foi tomada com o apoio do pai.
Mesmo assim, a menina vai insistir que sua verdadeira mãe é Miriam (Leticia Sabatella) e se recusará a chamar Estela de mãe. A ex-noiva de Celso (Rainer Cadete) vai ficar magoada, mas reafirmará seu amor, compreendendo que a filha precisará de um tempo para assimilar tudo o que foi revelado.
Além disso, no capítulo desta sexta-feira (23), Miriam não vai resistir e morrerá nos braços de Estela. A sequência foi gravada sob forte comoção nos bastidores, com direito a aplausos da equipe. A despedida contará com um flashback emocionante que reúne mãe, filha e neta. A enfermeira vai declarar o afeto pela mãe, ao dizer que compreende tudo o que a mãe fez ao longo da vida. Já Miriam vai afirmar que mesmo com a distância, a filha nunca saiu de seu coração.