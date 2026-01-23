Rio - Uma cena de Arminda (Grazi Massafera), em "Três Graças", da TV Globo, movimentou as redes sociais, nesta quinta-feira (22). A vilã ficou bem animadinha ao marcar um encontro com Joaquim (Marcos Palmeira) no ferro-velho e comemorou a 'aventura' dançando a música "Freak Le Boom Boom", sucesso de Gretchen dos anos 1970.
Os internautas curtiram a ideia da cena e elogiaram a atriz. "A Grazi é muito boa. A Arminda é uma figura. Muito bom ela dançando freak le boom boom", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Só em 'Três Graças' mesmo pra ter uma vilã carismática dançando freak le boom boom em pleno horário nobre", comentou outro. "Socorro que meteram Freak Le Boom Boom como trilha da pegação de Arminda e Joaquim. Essa novela é muito boa".
"Odiar a Arminda é impossível, sinto muito!", "Meu Deus, a música da Gretchen para Arminda. É a novela do século mesmo. A Grazi achou muito o tom, agora que capeta de mulher", "Nada melhor do que uma vilã caricata né. Arminda simplesmente dançando freak le boom boom", "Freak Le Boom Boom. A Arminda do nada homenageando a Gretchen. O borogodó do cafucú é grandão" e "Grazi dançando Gretchen. Ai, maravilhosa" foram outros comentários publicados na rede social.
Recentemente, uma cena de Arminda reproduzindo um 'passinho' de Virginia Fonseca, feito durante a coroação da namorada de Vini Jr como rainha de bateria da Grande Rio, na novela também viralizou. A 'agachadinha' da influenciadora, na época, foi muito comentada e virou meme.