Ana Maria Braga recebeu alfinetada de apresentadores de afiliada da GloboReprodução/Globo

Publicado 23/01/2026 19:49

Rio - Cristina Ranzolin e Marco Matos, apresentadores do "Jornal do Almoço", da RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, alfinetaram Ana Maria Braga por causa do atraso para encerrar o "Mais Você" desta sexta-feira (23).

"Olá, muito bom dia, sexta-feira, 23 de janeiro, agora são 11 horas e 49 minutinhos. está começando mais um 'Jornal do Almoço'. Sejam sempre muito bem-vindos", iniciou Cristina. "Estamos chegando atrasados, né? nosso horário é 11h45. Ana Maria atrasou hoje", explicou o apresentador. "Está atrasando todo dia, aliás", completou a jornalista.

Depois da alfinetada, Marco Matos deu andamento ao programa. "Mas a gente esta aqui para te fazer companhia e trazer tudo o que é importante na sua vida."