Rio - José Luiz Datena revelou no "A Tarde é Sua" desta quarta-feira (21) que deixará a RedeTV! O apresentador chegou na emissora em maio do ano passado e comandou o "Brasil do Povo", mas agora pretende focar em outros projetos. 
José Luiz Datena comunicou que vai sair da RedeTV! - Reprodução/RedeTV!
"É apenas um até logo, as portas estarão sempre abertas e eu estou indo para um novo desafio. Estou meio cansado de fazer o programa da tarde, não é brincadeira há 30 anos fazer três horas de programa de televisão. Estou partindo para outra tentativa de fazer programa com menos intensidade", afirmou ele. 
Datena foi anunciado pelo canal de Amilcare Dallevo Jr. após breve passagem de cinco meses pelo SBT. O apresentador ficou por mais de 20 anos na Band, onde comandou o "Brasil Urgente", antes de chegar na emissora da família Abravanel. 