José Maria (Túlio Starling) é preso - Divulgação / TV Globo

Publicado 21/01/2026 14:54

Rio - José Maria (Túlio Starling) será vítima de uma armação de Santiago Ferette (Murilo Benício) e irá preso em cena prevista para ir ao ar no capítulo desta quarta-feira (21), de "Três Graças", da TV Globo. O médico, que descobriu o esquema de remédios falsos da fundação, será surpreendido com a invasão da polícia em seu consultório na Chacrinha e com a notícia de sua prisão por falsificar e vender receitas ilegalmente.

Acompanhados do delegado Fausto (Paulo César Grande), os policiais vão arrombar a gaveta e encontram os papéis que Edilberto (Júlio Rocha) colocou ali, usados como prova contra ele, a pedido de Ferette. Assustado, José Maria diz que é inocente e pede um advogado.

Ele também liga para a mãe, Xênica (Carla Marins), e relata o ocorrido. Inconformada com a notícia de que o filho foi preso, ela vai até a delegacia e pede a ajuda da amiga Zenilda (Andréia Horta) para defendê-lo.