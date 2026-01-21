José Maria (Túlio Starling) é presoDivulgação / TV Globo
Após armação de Ferette, José Maria é preso em 'Três Graças'
Xênica (Carla Marins) pede para Zenilda (Andréia Horta) defender seu filho
Após armação de Ferette, José Maria é preso em 'Três Graças'
Xênica (Carla Marins) pede para Zenilda (Andréia Horta) defender seu filho
Eliminada do 'BBB 26', Aline Campos diz que Ana Paula Renault pode faturar o prêmio
Atriz tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', da TV Globo, nesta quarta-feira (21)
Carolina Dieckmmann comenta eliminação Aline Campos do 'BBB 26': 'Chateada'
No 'Encontro', atriz, ainda, revela se participaria do reality show
Julianne Trevisol é a campeã do 'Masterchef Celebridades'
Atriz levou a melhor na final contra Valesca Popozuda
Diogo Nogueira une gastronomia e música em nova temporada de programa no GNT: 'Me diverti'
Cantor recebe em sua casa convidados como Marcelo D2, Mart'nália, Zeca Pagodinho e Xamã; atração estreia nesta quarta-feira (21)
Reencontro de Belo e Viviane Araújo em 'Três Graças' repercute na web
Ex-casal interpreta Misael e Consuelo na trama da TV Globo