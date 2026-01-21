Julianne Trevisol é a campeã do 'MasterChef Celebridades'Melissa Haidar / Band
Julianne Trevisol é a campeã do 'Masterchef Celebridades'
Atriz levou a melhor na final contra Valesca Popozuda
TV Globo divulga teaser da novela 'A Nobreza do Amor'
Folhetim protagonizado por Duda Santos estreia em março
José Luiz Datena anuncia que vai deixar a RedeTV!
Apresentador foi contratado pela emissora em maio de 2025
Após armação de Ferette, José Maria é preso em 'Três Graças'
Xênica (Carla Marins) pede para Zenilda (Andréia Horta) defender seu filho
Eliminada do 'BBB 26', Aline Campos diz que Ana Paula Renault pode faturar o prêmio
Atriz tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', da TV Globo, nesta quarta-feira (21)
Carolina Dieckmmann comenta eliminação Aline Campos do 'BBB 26': 'Chateada'
No 'Encontro', atriz, ainda, revela se participaria do reality show
