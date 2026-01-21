Julianne Trevisol é a campeã do 'MasterChef Celebridades'Melissa Haidar / Band

Rio - Julianne Trevisol é a grande campeã da primeira temporada do "MasterChef Celebridades", da Band. A atriz levou a melhor contra Valesca Popozuda, no programa exibido nesta terça-feira (20), e ganhou o cobiçado troféu do reality culinário, além do prêmio de R$ 300 mil e um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo.
Na final, Julianne agradou o paladar dos chefes Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça com um menu autoral. Na etapa inicial, ela apostou na sofisticação e elaborou um ravioli de dill com ragu de pato, molho de foie gras e arroz de pipoca. Na final, a artista preparou uma torta fondant de chocolate com sorbet de maracujá e creme inglês de cumaru.
"É o meu maior sonho realizado. Com humildade, vou começar essa jornada vitoriosa", afirmou Juliane, ao site da Band. "A cada dia vivido aqui, me apaixonei mais pela gastronomia e aprendi a respeitá-la", completou.
