Eliminada do ’BBB 26’, Aline Campos diz que Ana Paula Renault pode faturar o prêmio - Reprodução de vídeo / X

Eliminada do ’BBB 26’, Aline Campos diz que Ana Paula Renault pode faturar o prêmioReprodução de vídeo / X

Publicado 21/01/2026 12:32

Rio - Primeira eliminada do "BBB 26", Aline Campos tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (21), e falou sobre a passagem pelo reality. A atriz surpreendeu ao dizer que Ana Paula Renault - sua maior rival dentro do confinamento - pode ser a grande vencedora e faturar o prêmio milionário da 'casa mais vigiada do Brasil'.

fotogaleria

"Tudo depende do desenrolar. Do jeito que está, quem está no caminho do prêmio é a Ana Paula. Ela é uma jogadora que todo mundo... acho que agora, então, que o povo vai começar a puxar o saco dela. Mais ainda", falou Aline.

No entanto, também criticou a jornalista. "Mas a Ana Paula é incoerente em muitas coisas. Porque ela está jogando. Então, quem está jogando, não vai com o coração, pode se perder", opinou a ex-BBB, que também mencionou a integrante do 'time pipoca'.

"Eu acho que a Milena, se ela acordar para o poder dela, trabalhar a autoestima dela e aprender a receber amor, ela tem tudo para ser campeã". Além disso, citou o ator que faz parte dos veteranos. "O Babu está indo bem também. Mas o Babu um dia antes de eu sair, ele me trouxe uma incoerência. Sempre gostei muito dele, conhecia ele antes, mas ele me deixou meio triste com ele".

Indicada por Marcelo, que atendeu o 'Big Fone', Aline deixou o reality ao receber 61,64% dos votos. A empresária levou a pior contra Milena e Ana Paula, que receberam, respectivamente, 32,50% e 5,86% dos votos. O grande vencedor do reality levará o prêmio de R$ 5,5 milhões.