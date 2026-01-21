Aline Campos é a primeira eliminada do ’BBB 26’ - Reprodução de Vídeo/Globo

Aline Campos é a primeira eliminada do ’BBB 26’Reprodução de Vídeo/Globo

Publicado 21/01/2026 00:02

Rio - Aline Campos não resistiu ao primeiro paredão do "BBB 26" e foi eliminada na noite desta terça-feira (20) com 61,64% dos votos. Indicada por Marcelo, que atendeu o Big Fone, a empresária encarou a berlinda junto de Milena, que recebeu 32,50%, e Ana Paula Renault, com apenas 5,86%.

fotogaleria

No discurso, Tadeu Schmidt exaltou as emparedadas. "Essa Eliminação, na primeira semana, é muito dolorida. A gente esperou tanto tempo para te ver nessa casa. E quem sai hoje é você: Aline", anunciou o apresentador.



Na formação do paredão, Alberto Cowboy indicou Milena. Ana Paula Renault caiu na berlinda no contragolpe de Aline Campos. Paulo Augusto recebeu 11 votos no confessionário, mas escapou ao vencer a prova bate-volta.