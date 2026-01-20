Ana Paula e Aline durante o 'Sincerão' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Paula e Aline durante o 'Sincerão'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2026 07:52 | Atualizado 20/01/2026 08:02

Rio - O primeiro "Sincerão" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi marcado por muitas trocas de farpas, na noite desta segunda-feira (19). Na dinâmica, os participantes deveriam montar seu pódio e dizer quem 'não ganha' o reality show. Marcelo, Ana Paula e Sol Vega foram os mais apontados para não levar o prêmio de mais de R$ 5 milhões. Já Marciele integrou mais pódios.

Emparadedas e rivais no jogo, Aline Campos e Ana Paula se desentenderam. "Não quero que Ana Paula ganhe o BBB 26. Eu não acredito que seja justo uma campeã que não tenha espírito de coletivo. Coletivo é coletivo, e não só as pessoas que ela traz e escolhe para estar no grupo dela. Por exemplo, quando eu disse que precisava comprar uma caixa de ovo a mais com as minhas próprias estalecas, e ela disse que isso seria fora do coletivo", afirmou a atriz e dançarina, que escolheu Sol Vega e Jordana para irem com ela à final.



SINCERÃO - MONTE SEU PÓDIO - Aline:



NÃO GANHA: Ana Paula



veja a explicação de Aline para esse apontamento! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/MYEWEs8IXI — TV Globo (@tvglobo) January 20, 2026

Ana Paula, que apontou Milena e Samira como seu segundo e terceiro lugar, rebateu: "Se eu sou contra o coletivo, ela que queria comprar o ovinho só para ela. Aqui é um jogo! De certa forma, quem vai ganhar é um só. Esta justificativa que você deu não tem nada a ver com nada. Você criou um problema comigo que só você tem, então engole esse problema. Isso tem a ver só com você, não tem nada a ver comigo. Você inventou isso da sua cabeça e vai ter que levar até o final. E amanhã nós vamos ver o que vai dar".

SINCERÃO - MONTE SEU PÓDIO - Aline:



NÃO GANHA: Ana Paula



veja a RÉPLICA de Ana Paula ao apontamento dela! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/a9FS3BOnp7 — TV Globo (@tvglobo) January 20, 2026

A jornalista também disse que Aline não vence o reality, e justificou: "Por motivo óbvio, ela me pôs no Paredão, e eu estou indo com a minha maior amiga, além de aliada. Uma mulher que eu aprendo todo dia com ela", comentou. "Isso é um jogo de alianças, Aline. Você está num lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar. Isso aqui se chama BBB 26", acrescentou.

SINCERÃO - MONTE SEU PÓDIO - Ana Paula:



NÃO GANHA: Aline



veja a explicação de Ana Paula para esse apontamento! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Lfh5alRavJ — TV Globo (@tvglobo) January 20, 2026

A plateia presente no programa avaliou o desempenho delas, assim como o de outros participantes no 'Sincerão'. Ana Paula foi a favorita do 'Pipocômetro', enquanto Aline Campos ganhou numa touca de pipoca.

Jonas x Marcelo

Jonas comentou que Marcelo não ganha. "Eu vejo o Marcelo como marionete da Ana Paula e todo mundo sabe que marionete não ganha jogo. Ele entendeu errado o monstro. No dia eu expliquei que era em função dele estar bêbado na festa, mas ele sabe que foi porque foi que descobri que ele me deu emoji ruim. É um emoji que me compromete".

O médico se aborreceu: "Ele não tem enredo aqui. Ele usou um negócio de vulnerabilidade porque me embebedei na festa, depois que você falou que era porque pensava que eu tinha dado um alvo em você. Aqui a gente vive de achismo".

Chaiany X Sarah Andrade

Chaiany se confundiu durante o 'Sincerão' e disse que Sarah, Jonas e Alberto não ganham o 'BBB'. Como só podia escolher uma pessoa, ela optou por Sarah. "Galinha que acompanha pato acaba morrendo afogada. [...] Pra mim, você é concorrente, você é inteligente, já está ligada no jogo. E eu estou aqui pra jogar com você e com quem aparecer no meio", justificou Chai.

"Tenho pena de quem chega querendo um enredo. Sentou na cadeirinha achando que está conseguindo alguma coisa, não conhece ninguém direito, não se deu a oportunidade de conhecer e saber o que cada um está pensando. [...] O mínimo de coerência seria importante para você", retrucou a loira.

Babu x Sol x Edilson

Sol foi apontada por Edilson para não ganhar o reality. "Ela, muitas vezes, usou de maldade comigo para fazer questionamentos. Muitas vezes usou de maldade com os outros para poder entrar em conversas que não eram dela. Não consegue fazer um jogo, não consegue criar um raciocínio para conversar", disparou o ex-jogador.

Sol se revoltou: "Ele está assim porque ele queria que eu seguisse o raciocínio. Eu não quis isso, quis seguir a minha lógica. Ele me induziu a um erro, e eu falei assim: 'Não me induza a um erro'". Babu também escolheu a sister, e ela se lamentou.