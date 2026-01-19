Henri Castelli durante entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/01/2026 07:52

Rio - Henri Castelli deu detalhes das duas crises convulsivas que sofreu durante "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (18). O ator de 47 anos comentou que se preocupou com seu estado de saúde e chegou a ter medo de morrer.

primeira crise aconteceu durante a primeira prova do líder do reality show. Ele disse que demonstrou sinais de não estar bem momentos antes. "Bambeei bem forte, como se estivesse batendo um vento e eu fosse uma folha de papel. Minha vista começou a embaralhar. Eu 'voltei'. Continuei a prova, as pessoas foram sendo eliminadas", recordou.

Pela manhã, ele teve a convulsão. "A coisa vai te puxando como se alguém tivesse uma corda na sua cabeça. Eu não conseguia me movimentar, eu só conseguia brigar contra mim, eu mesmo, porque os músculos enrijecem. Eu caí sabendo que eu estava caindo", contou ele, que só acordou quando estava na ambulância. "Eu pensava: 'o que estava acontecendo?".

A segunda crise foi dentro da casa. "Dessa eu não lembro. Eu cheguei no hospital, só que eu não sabia. Vi uma porta, um clarão abrindo. Eu falei: 'O que aconteceu? Eu tô na casa? É uma prova'. Nessa hora, eu fiquei em pânico. Eu não sabia da gravidade, mas é evidente. Se você pensar: de novo um ataque? Daqui a pouco vou ter o terceiro, o quarto, o que vai acontecer? Comecei a chorar, comecei a ficar com medo de morrer. Eu não sabia o que podia acontecer".

Na entrevista, Henri ainda declarou que sofre de insônia crônica. "Esse um mês eu dormi mal todos os dias. Mal é cochilar, acordar, cochilar, acordar, até um ponto em que você passa o dia inteiro exausto". Após o susto, o artista reforçou que está se medicando e que esse "é um gatilho para uma mudança grande de saúde e de vida. Eu preciso cortar certos hábitos".



Ao falar sobre hábitos, o ator reagiu a um comentário feito por ele dentro do reality show. Em conversa com Jonas, ele revelou que tomava vinho 'acordando', pela manhã, em jejum, junto com vitaminas. "Isso foi bobagem. Claro que não é verdade, não tomo vinho todo dia de manhã. Isso não existe. Eu nem lembro disso aí, foi papo de piscina. Os hábitos que eu quero mudar é ritmo de trabalho, estilo de vida".