Henri Castelli sofreu duas convulsões e deixou o 'BBB 26' Divulgação/Globo
'Assustado', desabafa Henri Castelli sobre convulsões no 'BBB 26'
Ator concedeu uma entrevista ao ‘Fantástico’, que será exibida neste domingo (18)
Jade Picon, Viih Tube e mais famosas relembram 2016 ao resgatarem fotos antigas
Trend nostálgica viralizou nas redes sociais e movimentou perfis de celebridades
Luan Pereira recebe alta hospitalar depois de sofrer arritmia cardíaca
Cantor precisará fazer repouso
Filho de João Gomes ganha festão de 2 anos com temática de galáxia
Cantor e Ary Mirelle reuniram família e amigos no evento
Vídeo! Filhos de Kelly Key recriam clipe da cantora e viralizam nas redes
Suzana Freitas e Vitor reproduziram 'Pegue e Puxe', sucesso dos anos 2000
Camila Pitanga posa de biquíni e celebra viagem ao lado do noivo e amigos
Atriz publicou os cliques do passeio no Instagram
