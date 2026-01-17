Henri Castelli sofreu duas convulsões e deixou o 'BBB 26' - Divulgação/Globo

Publicado 17/01/2026 18:55

Rio - Henri Castelli, 47 anos, fez a primeira aparição pública e falou sobre as duas convulsões que teve no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A entrevista, concedida ao "Fantástico", será exibida neste domingo (18). O ator disse que segue assustado com a situação, mas tranquilizou os fãs ao dizer que está bem.

"Vim contar tudo com detalhes para vocês. Estou bem. Assustado ainda, porque tem dois dias, mas todos os exames foram conclusivos de que estou bem. Não tive nenhuma sequela, nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo", afirmou ele, em um vídeo publicado no Instagram do "Show da Vida".

Henri deixou o "BBB 26" por motivo de saúde. Ele teve uma crise convulsiva durante a Prova do Líder, na quarta-feira (14), e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Ao retornar para a casa, ele sofreu outra convulsão enquanto conversa com os brothers na área externa. Devido a isso, precisou deixar o reality show.

A vaga dele no programa será preenchida por um jogador do Quarto Branco.

