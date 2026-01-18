Larissa Manoela compartilha encontro com Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2026 17:37

Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, compartilhou nas redes sociais registros do encontro com Ana Castela, de 22, após o show da cantora no Rio, realizado no sábado (17). Fã declarada da artista, a atriz fez questão de prestigiar a apresentação e posou ao lado da sertaneja no camarim.

Na publicação, Larissa elogiou a performance e a trajetória da chamada Boiadeira. "Finalmente nosso encontro saiu! Só Ana Castela sabe o quanto eu insisti por esse show no Rio. Eu queria muito! E posso afirmar com toda certeza que foi um dos melhores shows que eu já assisti, uma energia única!", escreveu.A atriz também ressaltou a autenticidade de Ana Castela e a identificação com o trabalho da artista. “É muito lindo e emocionante ver uma artista brasileira tão jovem como a Ana se realizando e brincando em cima do palco. Ela contagia, ela anima, ela se diverte, ela canta, dança, se joga e o mais lindo disso, ela não deixa de ser quem ela é. Sua essência, autenticidade, talento e humildade são admiráveis”, completou.Larissa esteve no local acompanhada do marido, André Luiz Frambach, que também aparece nas fotos ao lado das duas. Ao final da mensagem, a atriz deixou um convite: “Eu sou muito sua fã e tô feliz demais com nosso encontro, que venham muitos outros! Parabéns para você e toda equipe! Que show! Estamos te esperando para o churrasco, hein”.