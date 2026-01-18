MC Cabelinho surge com cueca do Ronaldinho Gaúcho Reprodução / Instagram
No stories, o artista revelou o look “secreto” por baixo da roupa. Fã assumido do craque, MC Cabelinho fez questão de marcar Ronaldinho na publicação e escreveu: “Ronaldinho, te amo!”.
A demonstração de carinho chamou a atenção dos seguidores e rendeu comentários bem-humorados, além de reforçar a admiração do rapper pelo ex-camisa 10 da Seleção Brasileira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.