MC Cabelinho surge com cueca do Ronaldinho Gaúcho Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - MC Cabelinho exibiu nas redes sociais, neste sábado (17), uma forma inusitada de homenagear um de seus maiores ídolos: Ronaldinho Gaúcho. O cantor mostrou que usou uma cueca samba-canção estampada com o rosto do ex-jogador durante um evento na Marina da Glória, no Rio.
fotogaleria
MC Cabelinho surge com cueca do Ronaldinho Gaúcho - Reprodução / Instagram
MC Cabelinho surge com cueca do Ronaldinho Gaúcho - Reprodução / Instagram

No stories, o artista revelou o look “secreto” por baixo da roupa. Fã assumido do craque, MC Cabelinho fez questão de marcar Ronaldinho na publicação e escreveu: “Ronaldinho, te amo!”.

A demonstração de carinho chamou a atenção dos seguidores e rendeu comentários bem-humorados, além de reforçar a admiração do rapper pelo ex-camisa 10 da Seleção Brasileira.