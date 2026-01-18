Dennis DJ irrita fãs de Anitta com comentário sobre música da cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2026 13:09

Rio - Dennis DJ virou assunto nas redes sociais, na sexta-feira (16), após um comentário que desagradou parte dos fãs de Anitta e gerou debate entre internautas.

A polêmica começou depois que perfis dedicados à cantora compararam os números de “São Paulo”, parceria de Anitta com The Weeknd, e “Olha a Explosão”, hit de Kevinho, no Spotify. À época da publicação, a faixa internacional havia ultrapassado o sucesso lançado em 2016, fato celebrado como um marco para a música brasileira na plataforma.

Nos comentários, Dennis questionou a comparação ao afirmar: “Mas com gringo não vale (risos). Kevinho fez história, 100% brazuka", escreveu. A observação foi suficiente para provocar reações negativas de fãs da cantora, que interpretaram a fala como um desmerecimento da conquista de Anitta.

Diante da repercussão, Dennis decidiu se pronunciar no sábado (17) para esclarecer sua posição. “Em nenhum momento, eu estou desmerecendo a Anitta, desmerecendo ninguém. Até porque a Anitta tá aqui ó [no topo]. Não só no funk. Na minha opinião, a Anitta é a maior artista do século, do Brasil, uma das maiores do mundo”, declarou.

O DJ explicou que sua intenção foi valorizar o contexto do lançamento de “Olha a Explosão”. “Eu só estava querendo dizer sobre a música do Kevinho, que foi lançada numa época que não tinha os streamings de hoje, o moleque está ali cantando, 100%. E só isso, é a minha opinião. Se não for a sua, está tudo bem também”, disse.

Dennis ainda reforçou sua relação profissional e pessoal com Anitta. “Eu amo a Anitta, fui convidado para os ‘Ensaios da Anitta’, vai rolar música com a Anitta. Te garanto que a Anitta não está chateada. Vocês ficam viajando”, afirmou. Ao final, classificou toda a discussão como “engraçada”.

Atualmente, “São Paulo” soma mais de 576 milhões de reproduções no Spotify, enquanto “Olha a Explosão” ultrapassa a marca de 562 milhões, mantendo ambas entre os maiores sucessos do funk brasileiro na era do streaming.