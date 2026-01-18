Paloma Bernardi relembra romance com Thiago MartinsReprodução / Instagram
Paloma Bernardi relembra romance com Thiago Martins e conta como relação começou
Namoro chegou ao fim em 2017
Rio - Paloma Bernardi, de 40 anos, falou sobre o relacionamento que viveu com Thiago Martins, de 37, nove anos após o término. A atriz relembrou como a relação começou e destacou o caráter leve e amigável do fim.
Os dois namoraram por cerca de cinco anos e se aproximaram após dividirem trabalhos na televisão e no teatro. Segundo Paloma, apesar de terem contracenado juntos em uma novela, o romance não surgiu naquele momento. A conexão aconteceu mais tarde, durante a temporada da peça "O Grande Amor da Minha Vida", quando passaram a conviver com mais intensidade.
"Dos beijos que eu dei na minha vida como atriz, eu tive um relacionamento só, com o Thiago Martins, e nem foi durante o trabalho. A gente fez a novela, beijou em cena e passou. Depois, chamaram a gente para fazer uma peça. Olha só como a gente se conectou pela convivência, porque, na novela, não aconteceu nada. A gente começou a viajar com a peça, que se chamava ‘O Grande Amor da Minha Vida’”, contou a atriz, em entrevista ao "Aninhas Podcast", ao lembrar que ambos estavam solteiros na época.
Paloma explicou que a saudade marcou o início do envolvimento fora dos palcos. “A convivência fez a gente se aproximar. Quando acabou a peça, me deu saudade dele, e ele também sentiu minha falta. Ele falou: ‘Paloma, tô sentindo sua falta, você vai pro Carnaval aqui no Rio?’. Eu falei: ‘vou’. A gente se encontrou e se beijou como nunca tinha se beijado em cena”, afirmou.
Durante a conversa, a atriz ressaltou que o relacionamento terminou em 2017 de forma tranquila e que hoje mantém uma boa relação com o ex.
