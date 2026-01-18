Marcelo Sangalo rouba a cena ao tocar como DJ em aniversárioReprodução / X
Aos 16 anos, Marcelo ficou responsável pelo encerramento da festa e animou os convidados até os últimos momentos do evento. A performance do jovem chamou atenção pela desenvoltura e pelo entrosamento com o clima descontraído da noite.
Antes da apresentação de Marcelo, a trilha sonora ficou por conta de Alexandre Peixe, que comandou a pista com sucessos conhecidos do público e ajudou a manter o astral elevado ao longo da comemoração.
Em clima de surpresa, Ivete Sangalo também fez uma participação especial. A cantora subiu ao palco e cantou o hit “Vampirinha”, o que rendeu aplausos e empolgação entre os convidados.
Marcelo é filho de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, de 40 anos. Além dele, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. Ivete e Daniel anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após 17 anos juntos.
Eu olhei e gritei: MULTIARTISTA! Mais um registro de Marcelo Sangalo comandando as pick-ups no aniversário de Dito ontem (16) na Bahia. pic.twitter.com/WqSewsauyg— Jovem Iveteiro (@JovemIveteiro) January 17, 2026
