Marcelo Sangalo rouba a cena ao tocar como DJ em aniversárioReprodução / X

Publicado 18/01/2026 11:26

Rio - Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, roubou a cena ao assumir o som como DJ durante o aniversário de Dito Espinheira, assessor pessoal da cantora. A celebração aconteceu na noite de sexta-feira (16), em Salvador, no espaço Principote, e reuniu amigos próximos do aniversariante.



Aos 16 anos, Marcelo ficou responsável pelo encerramento da festa e animou os convidados até os últimos momentos do evento. A performance do jovem chamou atenção pela desenvoltura e pelo entrosamento com o clima descontraído da noite.



Antes da apresentação de Marcelo, a trilha sonora ficou por conta de Alexandre Peixe, que comandou a pista com sucessos conhecidos do público e ajudou a manter o astral elevado ao longo da comemoração.



Em clima de surpresa, Ivete Sangalo também fez uma participação especial. A cantora subiu ao palco e cantou o hit “Vampirinha”, o que rendeu aplausos e empolgação entre os convidados.



Marcelo é filho de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, de 40 anos. Além dele, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. Ivete e Daniel anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após 17 anos juntos.

Assista: