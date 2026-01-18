Luan PereiraReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Luan PereiraReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Larissa Manoela prestigia show de Ana Castela no Rio: 'Sou muito fã'
Atriz e a cantora se encontraram na noite deste sábado (17) no Rio
Fã declarado, MC Cabelinho usa cueca com imagem de Ronaldinho Gaúcho: 'Te amo'
Cantor compartilhou a samba-canção com o rosto do craque estampado nela
Dennis irrita fãs de Anitta com comentário sobre música da cantora
DJ se pronunciou nas redes sociais após polêmica; entenda
Paloma Bernardi relembra romance com Thiago Martins e conta como relação começou
Namoro chegou ao fim em 2017
Filho de Ivete Sangalo mostra talento como DJ ao tocar em aniversário
Marcelo Sangalo roubou a cena na festa do assessor da mãe