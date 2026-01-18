Luan PereiraReprodução de vídeo

Rio - Depois de receber alta, Luan Pereira fez a primeira aparição no Instagram, neste sábado (17), e agradeceu o apoio que recebeu de amigos, fãs e familiares. O cantor, que sofreu um pico de pressão e arritmia cardíaca após um show, pediu desculpa aos admiradores e disse que vai cuidar mais da saúde. 
"Muito obrigado mesmo, e desculpa por causar preocupação em quem me ama. Foi por descuido meu. Eu já tinha falado que ia melhorar no quesito de cuidar mais de mim, parar um pouco e ver que a vida não é só correria. Que tem que parar para cuidar se si, para não precisar cuidar de algo mais grave, igual aconteceu ontem (sexta). Obrigado por todas as mensagens de vocês. Desculpa mais uma vez pelo susto", disse ele, nos stories. "Graças a Deus já estou em casa", destacou. 
No feed, o artista publicou um vídeo, ainda no hospital, falando sobre a situação. "Quem não arruma tempo para cuidar da saúde, se alimentar melhor e dormir melhor, acha que é super-homem, tem que arrumar tempo. Arritmia no coração, balançou, ri para não chorar. Desidratei, me alimentei mal hoje, estava muito calor no show, mas entregamos um baita de um show". 
"Geralmente, faço 2 horas, 2 horas e meia, consegui fazer 1 hora e quarenta, chateado por isso. Vou tomar vergonha na cara, me alimentar melhor, tomar mais vitamina para não ficar passando por esse tipo de coisa mais uma vez. Não é porque o corpinho é novo que não balança", completou. 
