Luan PereiraRodolfo Magalhães / Divulgação

O Dia
Rio - Luan Pereira, de 22 anos, recebeu alta hospitalar, neste sábado (17), depois de dar entrada na unidade de saúde com sintomas como "arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia". A informação foi confirmada ao DIA pela assessoria de imprensa do artista em nota. 
"Após a realização dos exames e acompanhamento médico, Luan foi liberado e já está a caminho de casa, onde seguirá em repouso e recuperação", diz um trecho do comunicado. 
A equipe do cantor ainda esclareceu que ele apresentou um pico de pressão, e por isso passou mal. "Após a apresentação realizada em São Sebastião, na noite de ontem, Luan Pereira apresentou um pico de pressão, ocasionado pelo forte calor e pela alta intensidade do show, que exige grande esforço físico do artista. O cantor recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento logo após o término da apresentação e, por precaução, foi encaminhado a um hospital para uma avaliação mais detalhada". 
Um vídeo do artista sendo colocado em uma ambulância foi publicado nas redes sociais dele. 