Luan PereiraRodolfo Magalhães / Divulgação
Luan Pereira recebe alta hospitalar depois de sofrer arritmia cardíaca
Cantor precisará fazer repouso
Luan Pereira recebe alta hospitalar depois de sofrer arritmia cardíaca
Cantor precisará fazer repouso
Filho de João Gomes ganha festão de 2 anos com temática de galáxia
Cantor e Ary Mirelle reuniram família e amigos no evento
Vídeo! Filhos de Kelly Key recriam clipe da cantora e viralizam nas redes
Suzana Freitas e Vitor reproduziram 'Pegue e Puxe', sucesso dos anos 2000
Camila Pitanga posa de biquíni e celebra viagem ao lado do noivo e amigos
Atriz publicou os cliques do passeio no Instagram
Luciana Gimenez se manifesta sobre saída da RedeTV!: 'Ano de viver um novo desafio'
Famosos desejam sucesso à apresentadora
Letícia Colin e Michel Melamed prestigiam peça após reconciliação
Pais de Uri, artistas ficaram dois anos separados