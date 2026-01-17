Luan Pereira - Rodolfo Magalhães / Divulgação

Publicado 17/01/2026 13:16 | Atualizado 17/01/2026 13:28

DIA pela assessoria de imprensa do artista em nota. Rio - Luan Pereira, de 22 anos, recebeu alta hospitalar, neste sábado (17), depois de dar entrada na unidade de saúde com sintomas como "arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia". A informação foi confirmada aopela assessoria de imprensa do artista em nota.

"Após a realização dos exames e acompanhamento médico, Luan foi liberado e já está a caminho de casa, onde seguirá em repouso e recuperação", diz um trecho do comunicado.

A equipe do cantor ainda esclareceu que ele apresentou um pico de pressão, e por isso passou mal. "Após a apresentação realizada em São Sebastião, na noite de ontem, Luan Pereira apresentou um pico de pressão, ocasionado pelo forte calor e pela alta intensidade do show, que exige grande esforço físico do artista. O cantor recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento logo após o término da apresentação e, por precaução, foi encaminhado a um hospital para uma avaliação mais detalhada".

Um vídeo do artista sendo colocado em uma ambulância foi publicado nas redes sociais dele.