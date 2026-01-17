Filhos de Kelly Key recriam clipe de sucesso da cantora e viralizam na web - Reprodução / Instagram / Youtube

Publicado 17/01/2026 11:47 | Atualizado 17/01/2026 11:48

Rio - Suzanna Freitas, de 25 anos, e Jaime Vitor Freitas, de 20, chamaram a atenção da internet ao recriar o clipe de "Pegue e Puxe", um dos maiores sucessos de Kelly Key no início dos anos 2000. O vídeo, publicado nas redes sociais, rapidamente ganhou repercussão.



A iniciativa partiu de Suzanna, que compartilhou o registro no feed do Instagram e tratou a produção como uma brincadeira entre irmãos. Na legenda, ela escreveu: "Dia 1 tentando reproduzir os videoclipes da nossa mãe". O resultado apostou em referências diretas à estética original, com coreografia, figurino e enquadramentos semelhantes ao clipe lançado há mais de duas décadas.



Nos comentários, Kelly Key colocou expectativa nos fãs: "E o melhor… de onde saiu este tem mais". O padrasto da jovem, Mico, brincou: "Excelente, pagou quanto para o seu irmão aceitar gravar?!"



Kelly Key tem três filhos. Suzanna é fruto de seu relacionamento com Latino. Já Vitor e Artur, de 8, são do casamento com Mico Freitas.



Assista:

Relembre: