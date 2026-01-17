Luan Pereira é socorrido após passar mal - Reprodução de vídeo / Instagram

Luan Pereira é socorrido após passar malReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/01/2026 08:30 | Atualizado 17/01/2026 08:30

Rio - Luan Pereira, de 22 anos, passou mal após um show em São Sebastião, no litoral de São Paulo, na madrugada deste sábado (17), e precisou ser levado às pressas ao hospital. Em uma publicação feita no Instagram, a equipe do cantor mostrou um vídeo do artista sendo colocado em uma ambulância e deu mais detalhes do estado de saúde dele.

"Após o show de hoje, Luan foi levado às pressas pro hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus", diz a legenda. Noiva de Luan, Vitória Miranda comentou: "Com você em pensamento e oração. Vai ficar tudo bem, amor".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por LUAN PEREIRA ® (@luanpereiracantor)



Vários famosos reagiram à postagem. "Vai ficar tudo bem! Por favor, dêem notícias", pediu Wanessa Camargo. "Vai ficar tudo bem, que você se recupere logo!", disse Patricia Poeta. "Melhoras meu irmão", desejou Leo Foguete. "Melhoras Luan ,vai ficar tudo bem. Deus é fiel", afirmou Zé Vaqueiro.