Luan Pereira é socorrido após passar malReprodução de vídeo / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Luan Pereira é socorrido após passar malReprodução de vídeo / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Luan Pereira sofre arritmia cardíaca e é levado às pressas ao hospital
Vídeo do artista sendo colocado em uma ambulância é publicado no Instagram; veja
Nina Baiocchi, de 'Coração Acelerado', sofre assalto em São Paulo
Atriz exibiu machucados após reagir ao furto de seu telefone
Juliette comemora resultado dos sobrinhos no Enem
Cantora revelou as notas dos familiares
Paolla Oliveira se revolta após receber buquê de flores de desconhecido em casa: 'Invasão'
Atriz contou que teve seu endereço vazado
Pietro Krauss comunica fim do noivado com Sophia Valverde
Atriz e o produtor estavam juntos desde março de 2025
Regis Danese perde dente durante viagem a Orlando
Cantor reagiu ao imprevisto com bom humor; veja como ficou