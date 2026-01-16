Henri Castelli está em casa após receber alta - Reprodução/Instagram

Henri Castelli está em casa após receber alta Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2026 17:00

Rio - Henri Castelli recebeu alta na tarde desta sexta-feira (16) e se recupera em casa após sofrer duas convulsões durante a breve passagem no 'BBB 26'. A informação foi divulgada em uma publicação nas redes sociais do artista.

"Henri Castelli recebeu alta e já deixou o hospital após a conclusão de todos os exames. O ator está bem e segue na companhia de amigos e familiares. Agradecemos, mais uma vez, todas as mensagem de carinho, preocupação e apoio recebidas. Eventuais novas atualizações serão comunicadas por meio dos canais oficiais", informou.