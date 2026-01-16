Henri Castelli está em casa após receber alta Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Henri Castelli recebeu alta na tarde desta sexta-feira (16) e se recupera em casa após sofrer duas convulsões durante a breve passagem no 'BBB 26'. A informação foi divulgada em uma publicação nas redes sociais do artista. 
fotogaleria
Henri Castelli sofreu duas convulsões e deixou o 'BBB 26' - Divulgação/Globo
Comunicado publicado nas redes sociais de Henri Castelli - Reprodução/Instagram
Henri Castelli está em casa após receber alta - Reprodução/Instagram
"Henri Castelli recebeu alta e já deixou o hospital após a conclusão de todos os exames. O ator está bem e segue na companhia de amigos e familiares. Agradecemos, mais uma vez, todas as mensagem de carinho, preocupação e apoio recebidas. Eventuais novas atualizações serão comunicadas por meio dos canais oficiais", informou. 
Henri deixou o programa por motivo de saúde. Ele teve uma crise convulsiva durante a Prova do Líder, na quarta-feira (14), e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Ao retornar para a casa, ele sofreu outra convulsão enquanto conversa com os brothers na área externa. Devido a isso, precisou deixar o reality show.
A vaga dele no reality será preenchida por um jogador do Quarto Branco. Tadeu Schmidt avisou, na noite desta quinta-feira (15), que as últimas três pessoas que permanecerem na dinâmica entrarão na casa mais vigiada do Brasil.