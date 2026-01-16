Juliette - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 20:16

Rio - Juliette Freire usou as redes sociais nesta sexta-feira (16) para celebrar o desempenho dos sobrinhos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Orgulhosa, a ex-BBB compartilhou mensagens que mostram a alegria com os resultados alcançados pelos jovens da família.

A comemoração tem um contexto especial. Desde que deixou o "Big Brother Brasil", em 2021, Juliette decidiu trazer os sobrinhos Gabriel, Ryan e Hugo para morar com ela no Rio de Janeiro, com o objetivo de oferecer melhores oportunidades de estudo. A artista costuma falar abertamente sobre a importância da educação e não esconde que cobra disciplina e dedicação dos adolescentes, com direito a alguns “puxões de orelha”.

Os resultados divulgados agora indicam que o esforço deu retorno. Em um grupo chamado “Diário dos Sobrinhos”, criado para acompanhar de perto a trajetória escolar dos jovens, a cantora demonstrou empolgação com as chances de ingresso no ensino superior. “Estou muito orgulhosa de vocês! Até agora, ambos entram. Gabriel, se quiser, entra para Direito, História, Engenharia Mecânica e ADM. Laura entra em Medicina”, escreveu.

O maior destaque ficou por conta de Laura, que alcançou 980 pontos na redação, uma das notas mais altas da edição. Bem-humorada, Juliette comentou o desempenho quase perfeito da sobrinha e brincou com o rigor da avaliação: “Laura [fez] 980 na redação. Não fechou por uma vírgula”.