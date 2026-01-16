Karoline Lima publicou foto antiga para comentar passagem do tempo Reprodução/Instagram
Karoline Lima resgata foto de 12 anos atrás: 'Estou melhor hoje'
Influenciadora falou sobre estar perto de fazer aniversário
Karoline Lima resgata foto de 12 anos atrás: 'Estou melhor hoje'
Influenciadora falou sobre estar perto de fazer aniversário
Filha de MC Rebecca encanta ao sambar com mãe e Vivi Araújo no Salgueiro
Morena, de 8 anos, acompanhou a cantora, que é musa da escola
Nattan 'desabafa' sobre resguardo de Rafa Kalimann
Cantor publicou vídeo nas redes sociais sobre a fase de recuperação da influenciadora após o nascimento de Zuza.
Chega ao fim o relacionamento de Duda Beat e Tomás Tróia
Os dois estavam juntos há nove anos
Antonio Fagundes completa 60 anos de trajetória com nova temporada de 'Dois de Nós'
Ator reestreou espetáculo em São Paulo
Vídeo! Paolla Oliveira posta ensaio de lingerie e recebe elogios: 'Maravilhosa'
Registros mostram a atriz dançando e posando para foto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.