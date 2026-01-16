Karoline Lima publicou foto antiga para comentar passagem do tempo - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2026 15:51

Rio - Karoline Lima, de 29 anos, compartilhou um registro tirado há cerca de doze anos e comentou sobre a passagem do tempo, nesta sexta-feira (16). No clique, a influenciadora aparece cercada por amigos e usando um biquíni colorido.

"Hoje recebi uma foto minha de 12 anos atrás. Eu tinha 17-18 anos. Acho que estou melhor hoje mesmo", escreveu nos Stories.

Karoline, que vai completar 30 anos em março, brincou sobre fingir que ainda não chegou perto desta marca. "E eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu tenho 27. Eu acho que é por conta da época da Covid, que a gente passou um tempo parado e, para mim, não contou, porque eu não vivi aquele tempo. Então, assim, eu acho justo a gente diminuir um pouco, porque a gente tá no nosso direito. Então, 30 anos nem combina, disse ela.

"Uma boneca dessas, gente. Ai, Karoline, é impressionante como o tempo só te faz bem. Como pode essa mulher existir? Como pode, né? Eu abro a câmera e fico assim: 'Nossa. 30 anos, nada a ver'. É por isso que eu tô me sentindo uma senhora porque tô mais perto dos 40 do que dos 18. Não, eu não aceito", completou.