Duda Beat e Tomás Tróia não estão mais juntos - Reprodução do Instagram

Duda Beat e Tomás Tróia não estão mais juntosReprodução do Instagram

Publicado 16/01/2026 11:30

Rio - Duda Beat está solteira. A cantora comunicou o término de relacionamento de nove anos com o produtor musical, Tomás Tróia, em um comunicado publicado no Instagram Stories, nesta sexta-feira (16). Ela reforçou, que, apesar do término, os dois continuam amigos e "parceiros na música".

"Quero falar com vocês com a mesma honestidade que sempre guiou minha vida e minha arte. Após 9 anos de um amor verdadeiro, maduro e feliz, Tomás e eu não somos mais um casal. Seguiremos cultivando uma relação de amizade construída ao longo de mais de 20 anos", iniciou a artista.

"Também continuaremos trabalhando e criando juntos, como parceiros na música. O sentimento não terminou, apenas se transformou. Estou serena, vivendo o meu tempo, fiel ao que sinto hoje, sem apagar a nossa história, que merece e sempre será honrada. Obrigada pelo carinho, cuidado e respeito com esse momento", completou.