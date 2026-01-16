Raí Saia Rodada - Reprodução do Instagram

Raí Saia Rodada Reprodução do Instagram

Publicado 16/01/2026 09:02 | Atualizado 16/01/2026 09:04

Rio - Dono de sucessos como "5 da Manhã" e "Tapão Na Raba", o cantor Raí Saia Rodada, de 44 anos, está internado em um hospital Mossoró, no Rio Grande do Norte, após passar mal na noite de quarta-feira (14). De acordo com o escritório do artista, em nota divulgada no Instagram, nesta quinta (15), ele apresenta "melhora significativa dos sintomas iniciais, compatíveis com quadro clínico de ansiedade".

"O escritório Modo Full, responsável pelo gerenciamento de carreira de Rai Saia Rodada, informa que o cantor vem apresentando boa evolução, com melhora significativa dos sintomas iniciais, compatíveis com quadro clínico de ansiedade. Por precaução, e seguindo orientação da equipe médica, o artista permanece sob cuidados e acompanhamento hospitalar, visando sua plena recuperação", informa o comunicado.

Devido ao estado de saúde do cantor, os shows previstos para acontecer dentro dos próximos cinco dias, 16 a 21 de janeiro, foram cancelados.

A nota ainda diz que "Raí agradece o carinho, a compreensão e as mensagens de apoio recebidas, e informa que em breve retornará aos palcos com toda sua energia".