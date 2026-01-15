Dona Ruth falou sobre carinho de Gabriela Versiani com filho de Marília MendonçaReprodução/Instagram

Rio - Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2025), abriu o jogo sobre a relação de Gabriela Versiani com o neto, Léo, de 5 anos. O menino é fruto do relacionamento que Murilo Huff, noivo da influenciadora, teve com a Rainha da Sofrência. 
"Ela sempre muito carinhosa com Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis o lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes", desejou a mãe da sertaneja.
Na quarta-feira (14), Gabriela Versiani contou nas redes sociais que o menino pediu para ela ficasse ao seu lado durante a soneca da tarde. "E assim a gente atrasa tudo para fazer uma 'quiança' cochilar para aguentar o cine com os amigos. Tempo… Vai com calma”, escreveu a influenciadora.
Gabriela e Murilo estão juntos há dois anos e meio. O casal se conheceu quando a criadora de conteúdo foi convidada para participar de um videoclipe do cantor.