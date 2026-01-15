Dona Ruth falou sobre carinho de Gabriela Versiani com filho de Marília MendonçaReprodução/Instagram
Dona Ruth elogia cuidado de Gabriela Versiani com filho de Marília Mendonça
Empresária falou sobre relação da influenciadora com o neto
Eliana compartilha fotos no México e recorda filme gravado em 2004: 'Quem lembra?'
Apresentadora está acompanhada pelo marido e os dois filhos
Felca recebe ameaças de crianças depois de mudanças no jogo Roblox
Jogadores estão culpando o influenciador por alterações nas diretrizes de segurança da plataforma de games
Zé Felipe reage a cantada de influenciador sul-coreano para Ana Castela: 'Sai pra lá'
Em tom de brincadeira, cantor comentou a situação envolvendo sua ex-namorada nas redes sociais
Fafá de Belém aciona Justiça após sofrer ataques virtuais
Artista formalizou denúncia para apuração de 'circulação recente de conteúdos ofensivos, falsos e difamatórios'
Rafa Kalimann prestigia lançamento de novo projeto de Nattan
Influenciadora fez primeira aparição após o nascimento da filha
