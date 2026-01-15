Zé Felipe, Ana Castela e Sunghoon Jang, mais conhecido como Hooni - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2026 10:19 | Atualizado 15/01/2026 10:58

"Estava resolvendo coisas até agora e parei pra entrar um pouquinho aqui no Instagram, e um coreano dando em cima, um coreano dando o bote. Sai pra lá, safado, vagabundo! E eu na convicção de que os Jacks eram todos cantores. Aí um Jack coreano, eu nunca tinha visto, não. Jack cantor tem de todos. Minha cabeça não está boa, não", disse Zé Felipe.

Horas depois, Hooni repostou a publicação do cantor no seu próprio Instagram, junto com um comentário que fez em uma postagem na rede social. "Desculpa, Zé, mas eu ainda sou seu fã! Na verdade, virei ainda mais fã", escreveu.

Entenda

O influencer comentou, na última terça-feira (13), em um vídeo que Ana Castela postou de biquíni. "Isso! Que linda solteira, Ana!", escreveu Hooni, com emojis de olhos arregalados.

Ana Castela está solteira desde que anunciou o fim de namoro com Zé Felipe, no último dia 29 de dezembro.

Hooni soma mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e TikTok. Ele ganhou notoriedade no Brasil ao fazer danças com hits nacionais e exaltar sua paixão pelo país. Recentemente, ele fez postagens com uniformes do Flamengo e Ceará.