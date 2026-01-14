Rio - Bella Campos publicou um novo ensaio fotográfico nas redes sociais nesta quarta-feira (14). Nas imagens, a atriz aparece em meio à natureza, posando em uma cachoeira, com os seios cobertos por um top feito de colar de miçangas.
fotogaleria
Na legenda, Bella escreveu: "nó em cabo de cereja". A atriz está em período de férias da televisão desde o fim de sua participação no remake de "Vale Tudo", no qual interpretou Maria de Fátima, e tem usado as redes para compartilhar registros mais livres e autorais.
