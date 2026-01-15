Aline Campos - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2026 16:09

Rio - Aline Campos, de 38 anos, afalou no "BBB 26" sobre o motivo de aparecer diariamente com lenços e acessórios na cabeça. Integrante do grupo Camarote, a modelo explicou que o visual não surgiu por causa do reality e faz parte de uma escolha pessoal que antecede sua entrada no programa.

Durante conversa na casa, após ser chamada de “gênia da lâmpada” por Sol Vega, Aline comentou a relação com o estilo que adotou nos últimos anos. “Virou uma marca registrada, já, se tornou algo intuitivo que comecei a usar para guiar meditação”, afirmou. Segundo ela, o acessório ganhou um significado maior e passou a fazer parte da rotina. “Eu acho que combina tanto comigo, que uso para a vida, às vezes para sair, para ir para qualquer lugar. Tem a ver com a ancestralidade”, disse.

A participante contou que a mudança no visual acompanha uma fase de transformação pessoal, ligada ao autoconhecimento e à saúde mental. O uso frequente dos lenços, inclusive, virou um método criado por ela a partir dessas práticas.

Além do estilo, Aline também relembrou a decisão de mudar o nome artístico. Em 2021, após 12 anos de carreira, deixou de usar Aline Riscado e passou a assinar como Aline Campos. “Era meu nome de casada, mas não tem a ver com isso, porque continuei amiga do pai do meu filho por anos. Hoje não somos amigos, mas nos falamos”, contou.

Aline é mãe de Nathan, de 14 anos, fruto do relacionamento com Rodrigo Riscado, com quem foi casada até 2015.