Rafa Kalimann acompanhou Nattan em evento do novo álbum Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 14/01/2026 22:46

Rio - Rafa Kalimann marcou presença no coquetel de lançamento do novo trabalho de Nattan, nesta quarta-feira (14). Esse é o primeiro evento que a influenciadora compareceu após o nascimento de Zuza, primeira filha com o cantor, há pouco mais de uma semana.

O audiovisual do artista, intitulado "Natta in Vegas", foi filmado nos Estados Unidos em novembro do ano passado. O trabalho conta com a participação de Anitta, que gravou duas faixas: "Sede de Você", para o disco de Carnaval da artista, e "Tô Querendo de Novo", que integrará o álbum do cantor.

Nattan e Rafa Kalimann tornaram o relacionamento público em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, revelaram a gravidez e que estavam esperando uma menina, que ganhou o nome de Zuza em homenagem a Josefina, avó do cantor que morreu.