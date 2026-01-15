Filhas de Virginia Fonseca passarão por cirurgiaReprodução/Instagram
Virginia Fonseca revela que filhas irão passar por cirurgia
Influenciadora esclareceu que as meninas estão com dificuldades para dormir
Duda Reis fala sobre queda de cabelo causada por procedimentos estéticos
'Um show de horror', desabafou a influenciadora
Virginia Fonseca revela que filhas irão passar por cirurgia
Influenciadora esclareceu que as meninas estão com dificuldades para dormir
'BBB 26': Aline Campos explica por que usa acessório na cabeça todos os dias
Participante do Camarote afirma que o visual reflete uma fase de transformação pessoal
Dona Ruth elogia cuidado de Gabriela Versiani com filho de Marília Mendonça
Empresária falou sobre relação da influenciadora com o neto
Eliana compartilha fotos no México e recorda filme gravado em 2004: 'Quem lembra?'
Apresentadora está acompanhada pelo marido e os dois filhos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.