Publicado 15/01/2026 16:52

Rio - Virginia Fonseca contou nesta quinta-feira (15) que as filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do antigo relacionamento com Zé Felipe, passarão por intervenções cirúrgicas em breve. A influenciadora relatou que as meninas que um problema relacionado ao sono motivou a decisão médica.

"Hoje as Marias dormiram comigo, e as duas roncam muito, porque têm a amígdala e a adenoide muito grandes. Inclusive, esse ano vai sair a cirurgia porque o médico já recomendou mesmo, porque está atrapalhando elas", explicou ela.

A apresentadora do SBT mencionou que a filha do meio não consegue ter uma rotina de sono sem interrupções. "A Flor acorda a noite inteira só pra falar alguma coisa. Eu falo 'volta a dormir', ela volta… e começa a roncar de novo. É engraçada, em todas as camadas, não tem como."



Além das meninas, Virginia Fonseca também é mãe de José Leonardo, de 1 ano.