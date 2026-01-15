Eliana compartilha fotos no México com a família - Reprodução / Instagram

Eliana compartilha fotos no México com a famíliaReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2026 15:04

Rio - Eliana voltou ao México mais de duas décadas depois de ter rodado o filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos". A apresentadora, de 53 anos, compartilhou nesta quinta-feira (15) registros da férias em família no país, reabrindo o álbum de memórias da época em que trabalhou na região.

fotogaleria

Nas fotos publicadas no Instagram, Eliana aparece ao lado do marido, Adriano Ricco, e dos filhos, Arthur e Manuela, em diferentes pontos turísticos mexicanos. Na legenda, ela relembrou a experiência vivida nos anos 2000: "Aproveitando uns dias de folga para conhecer um pouco mais do México. Estive por aqui filmando 'Eliana em O Segredo dos Golfinhos'. Quem lembra?".O longa foi filmado em 2004 e lançado em 2005. Na trama, Eliana contracena com um biólogo e enfrenta um eco-predador responsável por acidentes ambientais. A história gira em torno da busca por um antigo crânio de cristal, peça-chave para desvendar o mistério que envolve os golfinhos.Nos comentários, seguidores relembraram a trajetória da apresentadora e o impacto de seus trabalhos. “Como não lembrar do filme e de tantas matérias que você fez pelo mundo. A gente sentia que viajava junto com você”, escreveu uma pessoa. Já uma segunda mensagem destacou o vínculo afetivo com o público: “Deus lhe abençoe sempre Eliana, você sempre me traz recordações incríveis, quando vejo seu rosto sorrindo lembro da minha infância”.