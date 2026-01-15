Felca tem 27 anos - Clayton Felizardo / Brazil News

Felca tem 27 anosClayton Felizardo / Brazil News

Publicado 15/01/2026 11:39 | Atualizado 15/01/2026 13:03

O influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, expôs nas redes sociais que recebeu ameaças e xingamentos de crianças por causa de mudanças na plataforma de games Roblox. Prints publicados pelo criador de conteúdo na noite desta quarta-feira (14) mostram mensagens o culpando pela restrição do chat de voz, um recurso que permite aos jogadores se comunicarem em tempo real através dos seus microfones.

"Eu estou sendo atacado por crianças na minha DM por conta que o Roblox tirou o chat de voz", escreveu Felca, de 27 anos. Em seguida, ele postou as imagens com os recados.

"Felca, seu desgraçado, você baniu o Roblox das crianças, agora elas querem se matar por sua culpa", protesta um dos internautas. "Felca, eu vou te matar", ameaça uma das mensagens. "Tá feliz, Felca? Todo mundo tá perdendo uma infância, de ser criança, no Roblox", aponta outra.

Entenda o caso

Consumido majoritariamente pelo público infantil, o Roblox foi criado em 2004 e é uma plataforma de games onde os jogadores podem criar e compartilhar experiências interativas feitas por eles mesmo. Ele permite que os usuários façam mundos e simuladores, além de interagirem com outras pessoas ao redor do mundo.

O Roblox anunciou, na última terça-feira (13), uma restrição, válida para todo o mundo, de verificação de idade. Segundo a nova regra, o chat de voz foi bloqueado para menores de 9 anos, sob exigência de autorização dos pais ou confirmação da identidade.