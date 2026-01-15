Fafá de Belém - Lucas Ramos / Brazil News

A cantora Fafá de Belém afirmou, nesta quarta-feira (14) que formalizou uma denúncia para apuração de "circulação recente de conteúdos ofensivos, falsos e difamatórios" envolvendo a artista nas redes sociais.

"Além da representação criminal, foram adotadas medidas voltadas à identificação de todos os responsáveis e preservação de evidências digitais", esclarece o comunicado, feito pela assessoria jurídica da compositora de 69 anos.

Embora o texto não tenha esclarecido quais foram os ataques, Fafá tem sido alvo de grupos extremistas nas redes sociais por já ter manifestado publicamente sua opinião sobre temas como o aborto.

"As imputações que motivaram as medidas não possuem qualquer respaldo fático ou jurídico, e as ameaças e conteúdos caluniosos e difamatórios atingem diretamente a honra e a imagem de Fafá de Belém e de pessoas da sua família", destaca a nota, ressaltando, ainda, que novos ataques "serão objeto de ações imediatas".