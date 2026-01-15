Fafá de BelémLucas Ramos / Brazil News
Fafá de Belém aciona Justiça após sofrer ataques virtuais
Artista formalizou denúncia para apuração de 'circulação recente de conteúdos ofensivos, falsos e difamatórios'
Duda Reis fala sobre queda de cabelo causada por procedimentos estéticos
'Um show de horror', desabafou a influenciadora
Virginia Fonseca revela que filhas irão passar por cirurgia
Influenciadora esclareceu que as meninas estão com dificuldades para dormir
'BBB 26': Aline Campos explica por que usa acessório na cabeça todos os dias
Participante do Camarote afirma que o visual reflete uma fase de transformação pessoal
Dona Ruth elogia cuidado de Gabriela Versiani com filho de Marília Mendonça
Empresária falou sobre relação da influenciadora com o neto
Eliana compartilha fotos no México e recorda filme gravado em 2004: 'Quem lembra?'
Apresentadora está acompanhada pelo marido e os dois filhos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.