Duda Reis relatou queda de cabelo excessiva após procedimentos estéticos - Reprodução/Instagram

Duda Reis relatou queda de cabelo excessiva após procedimentos estéticos Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2026 22:48

Rio - Duda Reis comentou a frequente queda de cabelo ao passar por algumas intervenções estéticas após o nascimento da filha, Aurora, de 1 ano. Nesta quinta-feira (15), a influenciadora compartilhou uma foto de vários fios caídos e contou que buscou tratamento médico.

fotogaleria

"Então, respondendo e explicando um pouquinho o que eu estou fazendo. Obviamente, gente, com orientação médica. Quem me acompanha é a doutora Isa, que faz toda essa parte capilar… Enfim. Esse ano não… Ano passado eu passei por duas cirurgias. Uma foi a minha cesária e a outra foi a minha cirurgia de peito e lipo", disse aos seguidores.

Duda mencionou as anestesias que tomou para conseguir realizar os procedimentos. "Na cesariana foi a raqui, na cirurgia reparadora de corpo foi anestesia geral. Como a gente perde muito sangue nessas cirurgias, tem esse eflúvio, que é essa queda brusca de cabelo. Eu até demorei para ter. E não tem jeito mesmo, né? A gente tem essa queda", esclareceu.

"Meu cabelo começou a cair muito. Minha cirurgia foi em julho e, para meados de outubro, eu tive a queda mais bizarra da minha vida. Setembro, outubro...Vocês não têm noção. De eu passar a mão no meu cabelo e sair tufos. Não era só um tufo por dia, eram vários tufos por dia. E a cada vez que eu escovava meu cabelo era um show de horror", acrescentou a influenciadora.