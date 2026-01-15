Deborah Secco compartilha cliques de lingerieReprodução / Instagram

Rio - Deborah Secco movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico usando lingerie. As imagens, publicadas nesta quarta-feira (14), renderam uma enxurrada de elogios de fãs e seguidores, que não pouparam comentários.
Na legenda da postagem, a atriz escreveu: "Sim, eu amo lingerie".

O momento coincide com uma fase intensa de trabalho. Deborah está dedicada às gravações da continuação do filme "Bruna Surfistinha" (2011), com lançamento previsto para o segundo semestre.

Fora dos estúdios, a atriz também dividiu recentemente registros das férias na Disney ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos. A menina é fruto do casamento com Hugo Moura, de quem Deborah se separou em abril de 2024, após nove anos juntos.