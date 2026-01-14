Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram 8 meses da filha, Zuri, com festa tema 'Moana'Reprodução / Instagram
Nas redes sociais, Brunna mostrou detalhes do mesversário, que teve uma mesa temática e elementos que remetem ao universo da história. Zuri apareceu vestida como a princesa Moana, em clima de celebração familiar.
Recentemente, o casal também dividiu com os seguidores momentos da viagem a Fernando de Noronha, feita no início do ano. A temporada no arquipélago reuniu família e amigos em dias de descanso. Na legenda de uma das publicações, Ludmilla resumiu a experiência: “Noronhei demais, tava precisando disso, amor, família, amigos, sol, música, vibe… começar o ano assim é bom demais”.
