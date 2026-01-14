Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram 8 meses da filha, Zuri, com festa tema 'Moana'Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ludmilla, de 30 anos, e Brunna Gonçalves, de 34, celebraram nesta quarta-feira (14) os 8 meses da filha, Zuri, com uma festa intimista inspirada na animação Moana. A comemoração contou com decoração colorida, referências tropicais e personagens do filme da Disney.
fotogaleria
Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram 8 meses da filha, Zuri, com festa tema 'Moana' - Reprodução / Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves assistiram ao jogo com a filha, Zuri - Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves, Zuri e Ludmilla - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Brunna mostrou detalhes do mesversário, que teve uma mesa temática e elementos que remetem ao universo da história. Zuri apareceu vestida como a princesa Moana, em clima de celebração familiar.

Recentemente, o casal também dividiu com os seguidores momentos da viagem a Fernando de Noronha, feita no início do ano. A temporada no arquipélago reuniu família e amigos em dias de descanso. Na legenda de uma das publicações, Ludmilla resumiu a experiência: “Noronhei demais, tava precisando disso, amor, família, amigos, sol, música, vibe… começar o ano assim é bom demais”.