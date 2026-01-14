Lauana Prado falou sobre recomeços após término de noivado Reprodução/Instagram

Rio - Lauana Prado apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (14) após o término do noivado com Tati Dias. A cantora refletiu sobre novos começos e usou como exemplo o céu limpo logo depois de uma tempestade.
"Boa tarde, meu povo. Aconteceu um chuvão aqui em casa agora há pouco, mas já saiu o céu de novo. Depois da chuva vem a bonança, né? Depois da tempestade vem a bonança, como diz o ditado. Na vida também é assim, né? A gente passa por momentos difíceis, mas Deus vai tratando de trazer esse céu lindo de novo", disse ela. 
No domingo (11), a sertaneja comunicou o fim do relacionamento com a influenciadora. "Quero compartilhar que Tatiana Dias e eu decidimos seguir caminhos diferentes. A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria e isso não muda, mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas", informou em comunicado. 
Lauana e Tati estavam juntas desde junho de 2024. No ano seguinte, a influenciadora digital pediu a cantora em casamento durante uma viagem romântica à Bahia. Após o término, as duas excluíram as fotos juntas das redes sociais.