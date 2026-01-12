Lauana Prado e Tati Dias - Reprodução / Instagram

Lauana Prado e Tati DiasReprodução / Instagram

12/01/2026

Rio - Lauana Prado está solteira! A cantora supreendeu os fãs ao comunicar fim de seu noivado com Tati Dias através de uma publicação feita no Instagram Stories, neste domingo (11). A artista expôs os motivos para a decisão do término do relacionamento e pediu respeito neste momento.

"Em respeito a todas as pessoas que acompanham minha vida e torcem pela minha felicidade, quero compartilhar que Tatiana Dias e eu decidimos seguir caminhos diferentes. A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria e isso não muda, mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão, afirmou Lauana.

"Desejo a Tati toda a felicidade do mundo, que ela realize cada sonho e encontre tudo o que merece nessa nova fase. Peço, de coração", que respeitem nosso momento, nosso espaço e a delicadeza dessa decisão. Obrigada pelo carinho de sempre", concluiu.

Tati se manifesta

Nesta segunda-feira (12), Tati falou pela primeira vez sobre o término do noivado com Lauana. "Demorei para aparecer aqui porque a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas da internet e da vida real. Não tenho o que falar, não tenho que explicar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitarmos a decisão de ir embora. Eu quero pedir do fundo, do coração, assim mesmo, as pessoas que se importavam com a gente, por favor, só respeitem esse espaço", disse ela, emocionada.

"Falando o que vocês estão falando, não adianta, nada mais adianta. É a última vez que venho aqui falar sobre esse assunto porque preciso encontrar uma forma de continuar a minha vida. E preciso que vocês ajudem. Se vocês sentem qualquer carinho por mim, pela Lauana, não sei como está pra ela, me ajudem. Não tenho mais nada para falar sobre o assunto. Espero que ele passe, que ele desapareça e que a gente consiga encontrar paz e seguir a vida", acrescentou.