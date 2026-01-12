Larissa Manoela se arriscou em trend com elenco mirim da trama - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela se arriscou em trend com elenco mirim da trama Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2026 18:27

Rio - Larissa Manoela compartilhou um registo animado com o elenco mirim de "Etâ Mundo Melhor!", novela das 18h da TV Globo, nesta segunda-feira (12). A atriz participou de uma trend com os artistas e arriscou passos de dança ao som de "Treme o Bumbum", de MC Leleto.

fotogaleria

"O que eu estou fazendo da minha vida?", brincou ela na legenda.

Na trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, Larissa Manoela interpreta Estela. A jovem é uma enfermeira que ao longo do folhetim se torna professora das crianças do orfanato comandado por Zulma, vivida por Heloisa Périssé.