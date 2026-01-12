Fabiula Nascimento e Emilio Dantas celebram aniversário dos filhos com festa da Frozen - Reprodução / X (GiuliMedrado)

Publicado 12/01/2026 15:31

Rio - Fabiula Nascimento e Emilio Dantas comemoraram neste fim de semana os 4 anos dos filhos gêmeos, Roque e Raul, com uma festa temática inspirada no filme Frozen.

A atriz, de 47 anos, e o ator, de 43, escolheram a animação da Disney como tema da celebração, que contou com bolo decorado e personagens do universo gelado que conquistou as crianças.

Na última sexta-feira (9), Fabiula também emocionou os seguidores ao relembrar o nascimento dos meninos. A atriz reproduziu uma foto da época, colocando os filhos na mesma posição do registro original e com as cabeças enroladas em cobertores, em referência aos primeiros dias de vida dos gêmeos.

Na legenda da publicação, Fabiula escreveu: “Há quatro anos vivendo dentro de uma coqueteleira de emoções. Obrigada, meus filhos. Obrigada por nos escolher para ser família”.